Трое погибли в результате ДТП с пешеходом, мотоциклом и авто в Ялте

Авария произошла утром 10 июня, водитель мотоцикла Honda, двигаясь со стороны Севастополя в Ялту, сбил переходящую в неположенном месте дорогу женщину. От удара мотоцикл выкинуло на встречную полосу движения, где он столкнулся с автомобилем Skoda.В результате аварии погибли женщина-пешеход, а также водитель и пассажир мотоцикла.
По сообщениям очевидцев, в результате ДТП оказалось заблокировано движение от 10-го микрорайона города до кинотеатра «Спартак».
Напомним, в сети появилось видео момента столкновения двух туристических автобусов в Сочи, в результате которого пострадали 26 человек.