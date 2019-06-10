Трое погибли в результате ДТП с пешеходом, мотоциклом и авто в Ялте

Авария произошла утром 10 июня, водитель мотоцикла Honda, двигаясь со стороны Севастополя в Ялту, сбил переходящую в неположенном месте дорогу женщину. От удара мотоцикл выкинуло на встречную полосу движения, где он столкнулся с автомобилем Skoda.В результате аварии погибли женщина-пешеход, а также водитель и пассажир мотоцикла.