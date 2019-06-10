rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Трое погибли в результате ДТП с пешеходом, мотоциклом и авто в Ялте

10 июня 2019, 09:29
Фото: vk.com/auto8292
В результате страшного ДТП на Южнобережном шоссе в Ялте погибли три человека, сообщили очевидцы в соцсети.

Авария произошла утром 10 июня, водитель мотоцикла Honda, двигаясь со стороны Севастополя в Ялту, сбил переходящую в неположенном месте дорогу женщину. От удара мотоцикл выкинуло на встречную полосу движения, где он столкнулся с автомобилем Skoda.В результате аварии погибли женщина-пешеход, а также водитель и пассажир мотоцикла.

По сообщениям очевидцев, в результате ДТП оказалось заблокировано движение от 10-го микрорайона города до кинотеатра «Спартак».

Фото: vk.com/auto8292

Напомним, в сети появилось видео момента столкновения двух туристических автобусов в Сочи, в результате которого пострадали 26 человек.

Материалы по теме
Женщина погибла в ДТП с грузовиком под ТаганрогомГоловой о бордюр ударился вылетевший из авто водитель в ДТП в Ростове
#Новости#Новости ЮФО#Происшествия
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28