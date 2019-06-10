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В число жертв «правосудия» США попал летчик из Ростова Константин Ярошенко

10 июня 2019, 08:47
Фото: Архив Ярошенко
В список жертв «правосудия» США по версии Фонда защиты национальных ценностей попал летчик гражданской авиации из Ростова-на-Дону Константин Ярошенко, сообщается на сайте организации.

Ростовчанин, арестованный в 2010 году в Либерии по обвинению в контрабанде наркотиков, занял в рейтинге третье место, уступив только программисту Роману Селезневу и бизнесмену Виктору Буту. «Лидер» рейтинга Селезнев отбывает наказание за кибермошенничество и кражу информации с отягчающими обстоятельствами, Бута задержали по запросу США по обвинению в организации незаконной торговли оружием, поддержке террористов и заговоре с целью убийства американских граждан.

Ярошенко в сентябре 2011 года признали виновным и приговорили к 20 годам лишения свободы, ростовчанин отбывает наказание в тюрьме «Данбери» в штате Коннектикут.

Помимо указанных россиян в топ-12 жертв «правосудия» США вошли еще шесть программистов, экс-заместитель представителя Внешэкономбанка в Нью-Йорке, владелец оружейного магазина и общественный деятель Мария Бутина.

Напомним, в государственной измене обвинили бежавших в Украину полицейских из Ростова.

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