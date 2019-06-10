В число жертв «правосудия» США попал летчик из Ростова Константин Ярошенко

Ростовчанин, арестованный в 2010 году в Либерии по обвинению в контрабанде наркотиков, занял в рейтинге третье место, уступив только программисту Роману Селезневу и бизнесмену Виктору Буту. «Лидер» рейтинга Селезнев отбывает наказание за кибермошенничество и кражу информации с отягчающими обстоятельствами, Бута задержали по запросу США по обвинению в организации незаконной торговли оружием, поддержке террористов и заговоре с целью убийства американских граждан.