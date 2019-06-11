Более 26 млн руб требует компания из Москвы от РЭМЗ

Иск поступил от ООО «Надежда-ВЛМ» из Москвы, основанием для поступления требований стал договор оказания консультационных услуг от 2014 года.
В апреле 2019 года РЭМЗ признали банкротом и объявили конкурсное производство сроком на полгода. Общая сумма требований кредиторов тогда превысила один миллиард рублей. Кроме того, с 2014 по 2015 года гендиректор завода вносил в декларации недостоверные данные, что позволило ему уклониться от выплаты налога на прибыль на сумму более 497 миллионов рублей, по факту уклонения возбудили уголовное дело.
Помимо этого, в апреле 2018 года Арбитражный суд Ростовской области частично удовлетворил иск о взыскании задолженности, процентов и убытков компании Samsung C& T Corporation с «Ростовского электрометаллургического завода». В общей сложности Samsung C& T Corporation отсудила у РЭМЗ $1,83 миллиона, из которых $1 миллион составили необоснованное обогащение и проценты за пользование деньгами.