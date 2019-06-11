Более 26 млн руб требует компания из Москвы от РЭМЗ

В апреле 2019 года РЭМЗ признали банкротом и объявили конкурсное производство сроком на полгода. Общая сумма требований кредиторов тогда превысила один миллиард рублей. Кроме того, с 2014 по 2015 года гендиректор завода вносил в декларации недостоверные данные, что позволило ему уклониться от выплаты налога на прибыль на сумму более 497 миллионов рублей, по факту уклонения возбудили уголовное дело.