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Более 26 млн руб требует компания из Москвы от РЭМЗ

11 июня 2019, 12:39
Фото: katemangostar / freepik.com
Требование кредиторов на сумму 26,7 миллиона рублей поступило в отношении «Ростовского электрометаллургического завода», сообщается на сайте ЕФРСБ.

Иск поступил от ООО «Надежда-ВЛМ» из Москвы, основанием для поступления требований стал договор оказания консультационных услуг от 2014 года.

В апреле 2019 года РЭМЗ признали банкротом и объявили конкурсное производство сроком на полгода. Общая сумма требований кредиторов тогда превысила один миллиард рублей. Кроме того, с 2014 по 2015 года гендиректор завода вносил в декларации недостоверные данные, что позволило ему уклониться от выплаты налога на прибыль на сумму более 497 миллионов рублей, по факту уклонения возбудили уголовное дело.

Помимо этого, в апреле 2018 года Арбитражный суд Ростовской области частично удовлетворил иск о взыскании задолженности, процентов и убытков компании Samsung C& T Corporation с «Ростовского электрометаллургического завода». В общей сложности Samsung C& T Corporation отсудила у РЭМЗ $1,83 миллиона, из которых $1 миллион составили необоснованное обогащение и проценты за пользование деньгами.

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