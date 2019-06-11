Двух руководителей компании осудили под Ростовом за контрабанду военного оборудования

Фигурантами дела стали генеральный директор и коммерческий руководитель компании «Россервис». Организация без лицензии заключила контракты с одним из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса.
«Россервису» необходимо было ремонтировать приборы радиационной и химической разведки. Через подчиненных они закупали комплектующие к приборам под видом «демилитаризованных» изделий военной техники, после чего ввозили в Россию.
После этого возбудили уголовное дело. Новочеркасский городской суд приговорил генерального директора к 5,5 года колонии. Второй руководитель и двое подчиненных получили четыре года заключения условно.