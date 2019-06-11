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Двух руководителей компании осудили под Ростовом за контрабанду военного оборудования

11 июня 2019, 10:41
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области суд вынес обвинительный приговор в отношении двух руководителей компании, которые занимались контрабандой военного оборудования, сообщает региональное УФСБ.

Фигурантами дела стали генеральный директор и коммерческий руководитель компании «Россервис». Организация без лицензии заключила контракты с одним из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса.

«Россервису» необходимо было ремонтировать приборы радиационной и химической разведки. Через подчиненных они закупали комплектующие к приборам под видом «демилитаризованных» изделий военной техники, после чего ввозили в Россию.

После этого возбудили уголовное дело. Новочеркасский городской суд приговорил генерального директора к 5,5 года колонии. Второй руководитель и двое подчиненных получили четыре года заключения условно.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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