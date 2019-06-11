«Горячая линия» поможет жителям Ростовской области решить проблемы с мусором

При звонке на номер 8 (800) 600-90-08 любой житель Ростовской области может сообщать о проблемах или нарушениях в сфере обращения с ТБО. В частности, на «горячую линию» можно позвонить в случае выявления стихийных свалок, при нерегулярном вывозе мусора, скоплении отходов в местах сбора, переполненных мусорных баках или антисанитарии на контейнерных площадках.