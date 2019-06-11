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«Горячая линия» поможет жителям Ростовской области решить проблемы с мусором

11 июня 2019, 10:10
Фото: pxhere.com
«Горячая линия», работа которой направлена на решение проблем с мусором, стала доступна для жителей Ростовского региона. Единый телефонный номер 8 (800) 600-90-08 запустила федеральная компания «Российский экологический оператор», задача которой контролировать и деятельность регоператоров по всей стране.

Напомним, в Ростовской области регулярно сообщают о стихийных свалках, только в Ростове неубранными остаются порядка 40 мусорных очагов. При этом ежедневно контейнерные площадки и зеленые зоны заваливают строительным и производственным мусором, нередко среди него попадаются опасные отходы типа ртутных ламп или аккумуляторов.

При звонке на номер 8 (800) 600-90-08 любой житель Ростовской области может сообщать о проблемах или нарушениях в сфере обращения с ТБО. В частности, на «горячую линию» можно позвонить в случае выявления стихийных свалок, при нерегулярном вывозе мусора, скоплении отходов в местах сбора, переполненных мусорных баках или антисанитарии на контейнерных площадках.

Операторы линии принимают звонки о незаконной утилизации ртутных термометров, трансформаторов, ртутьсодержащих приборов, отходов солей мышьяка, креозола, его остатков и медотходов, а также о сбросе опасных отходов, таких как автопокрышки и автомасла.

Жители региона даже могут пожаловаться на неприятный запах с мусорных свалок.

При обращении необходимо сообщить имя и адрес звонящего, через время оператор сообщит о решении, вынесенном по поступившему заявлению.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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