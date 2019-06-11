«Мариинский спиртзавод» потребовал от розничной компании в Ростове почти 50 млн руб

Posted 11 июня 2019, 20:19
Published 11 июня 2019, 20:19
Modified 1 октября, 14:01
Updated 1 октября, 14:01
В апреле Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд вынес постановление, которое послужило основанием требовать возмещения средств.
Из сообщений в СМИ известно, что «Мариинский спиртзавод» ранее входил в группу компаний RONEe`S, контролируемую Евгением Ладиком, который был убит в 2007 году. Сейчас совладельцами предприятия являются ООО «До-Ре-Ми» (42,23% в уставном капитале), Александр и Илья Ладик, доля которых в уставном капитале составляет по 28,89%.
Процедура наблюдения на предприятии была введена в 2017 году. Иск о банкротстве был подан компанией "Южный аграрий" из-за долга в 1 миллиард рублей. В последствии долг выкупил Роман Акчурин. Он настаивал на мировом соглашении и прекращении дела о банкротстве. Но кредиторы завода, в том числе «Балтийский инвестиционный банк», выступили против. Бакротом "Мариинский спиртзавод" был признан в 2018 году.
Представители банковской сферы региона уверены, что руководители "Мариинского спиртзавода" могут быть замешаны в крупном мошенничестве с кредитами.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]