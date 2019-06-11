«Мариинский спиртзавод» потребовал от розничной компании в Ростове почти 50 млн руб

Процедура наблюдения на предприятии была введена в 2017 году. Иск о банкротстве был подан компанией "Южный аграрий" из-за долга в 1 миллиард рублей. В последствии долг выкупил Роман Акчурин. Он настаивал на мировом соглашении и прекращении дела о банкротстве. Но кредиторы завода, в том числе «Балтийский инвестиционный банк», выступили против. Бакротом "Мариинский спиртзавод" был признан в 2018 году.