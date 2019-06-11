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Posted 11 июня 2019, 20:19

Published 11 июня 2019, 20:19

Modified 1 октября, 14:01

Updated 1 октября, 14:01

«Мариинский спиртзавод» потребовал от розничной компании в Ростове почти 50 млн руб

11 июня 2019, 20:19
«Мариинский спиртзавод», признанный банкротом, предъявил к компании «ЛАНИА и К» требование о возмещении задолженности на общую сумму 49,7 миллиона рублей, говорится в документах Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

В апреле Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд вынес постановление, которое послужило основанием требовать возмещения средств.

Из сообщений в СМИ известно, что «Мариинский спиртзавод» ранее входил в группу компаний RONEe`S, контролируемую Евгением Ладиком, который был убит в 2007 году. Сейчас совладельцами предприятия являются ООО «До-Ре-Ми» (42,23% в уставном капитале), Александр и Илья Ладик, доля которых в уставном капитале составляет по 28,89%.

Процедура наблюдения на предприятии была введена в 2017 году. Иск о банкротстве был подан компанией "Южный аграрий" из-за долга в 1 миллиард рублей. В последствии долг выкупил Роман Акчурин. Он настаивал на мировом соглашении и прекращении дела о банкротстве. Но кредиторы завода, в том числе «Балтийский инвестиционный банк», выступили против. Бакротом "Мариинский спиртзавод" был признан в 2018 году.

Представители банковской сферы региона уверены, что руководители "Мариинского спиртзавода" могут быть замешаны в крупном мошенничестве с кредитами.

#Экономика#Новости
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