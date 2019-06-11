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Перевозку более 200 овец без документов пресекли в Ростовской области

11 июня 2019, 07:51
Фото: uprvetro.donland.ru
Житель поселка Целина в течение нескольких месяцев занимался незаконной перевозкой овец, рассказали в управлении ветеринарии по Ростовской области.

Отару из 203 овец мужчина ввозил в течение пяти месяцев из различных районов. На учет скот поставлен не был.

«Животных увидели во время планового объезда Целинского района. Владельца привлекли к административной ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил», — сказано в сообщении.

Отмечается, что овец поставили на 30-дневный карантин.

Даже если с животными все в порядке, то мужчина, скорее всего, не сможет их оставить. Дело в том, что расстояние от овчарни до ближайшего жилья менее 50 метров, а значит, фермер может содержать у себя во дворе не более 10 животных.

Ранее в Ростовской области привлекли к ответственности мужчину за контрабанду стада овец на 750 тысяч рублей.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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