Трансляцию «Бизон-Трек-Шоу» от «Ростелекома» посмотрели 1,5 млн. человек

«“Бизон-Трек-Шоу” — уникальное событие, которое вызывает повсеместный интерес, но происходит только в Ростовской области. Мы считаем своей миссией поделиться эмоцией этого дня со всей Россией. Зрители, объединенные атмосферой драйва, чувствуют себя на поле почти семьей. И рад отметить, что «семья» абонентов «Ростелекома» на шоу приросла почти на 1000 человек», — резюмировал Андрей Махаев, заместитель директора Ростовского филиала, директор по работе с массовым сегментом ПАО «Ростелеком».