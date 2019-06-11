rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Трансляцию «Бизон-Трек-Шоу» от «Ростелекома» посмотрели 1,5 млн. человек

11 июня 2019, 17:06
Фото: rt.ru
Трансляция «Бизон-Трек-Шоу 2019», организованная «Ростелекомом» для «Матч ТВ», собрала 1,5 млн просмотров.

Запись события была доступна в сервисе «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» еще 5 дней с момента прямого эфира. Для наилучшего качества вещания национальный оператор связи обеспечил радиомост с широкой полосой доступа и канал со скоростью 100 Мбит/с. Само мероприятие посетили порядка 40 000 зрителей.

«“Бизон-Трек-Шоу” — уникальное событие, которое вызывает повсеместный интерес, но происходит только в Ростовской области. Мы считаем своей миссией поделиться эмоцией этого дня со всей Россией. Зрители, объединенные атмосферой драйва, чувствуют себя на поле почти семьей. И рад отметить, что «семья» абонентов «Ростелекома» на шоу приросла почти на 1000 человек», — резюмировал Андрей Махаев, заместитель директора Ростовского филиала, директор по работе с массовым сегментом ПАО «Ростелеком».

Во время шоу работали специалисты компании, которые знакомили гостей с сервисами «Умный дом», «Видеонаблюдение» и «Мобильная связь». Все желающие могли убедиться в качестве оборудования, легкости его использования и безопасности: видеокамеры от «Ростелекома» имеют интуитивно понятный интерфейс и защиту от постороннего доступа, а записанные на них данные безопасно хранятся в федеральных центрах обработки данных.

Пользователями системы «Умный дом» стали и призеры гонок «Бизон-Трек-Шоу 2019». Четыре самых быстрых механизатора – Вячеслав Миронов, Эдильбий Караянов, Юрий Архипцев и Роман Струк – получили призы от «Ростелекома».

«Мы настроены на скорость и развитие, поэтому приглашаем в свой проект самых надежных партнеров. Благодаря «Ростелекому» год от года мы вовлекаем все большую аудиторию в число наших поклонников», – прокомментировал Сергей Суховенко, генеральный директор компании «Бизон».

Единственные в России гонки на тракторах проводятся в Ростовской области на 4 км трассы Ростов-на-Дону – Таганрог. Первое соревнование состоялось в 2002 году. Запись «Бизон-Трек-Шоу 2019» можно посмотреть по ссылке.

#Новости#Пресс-релизы#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28