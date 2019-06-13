Дело завели на экс-полицейского под Ростовом за растрату 48 тонн топлива

«С 2017 по 2018 года начальник тыла территориального отделения полиции присвоил себе бензин. Общий объем партии составил 48 тонн», — сказано в сообщении.
Отмечается, что размер ущерба превысил два миллиона рублей. После этого по факту растраты завели уголовное дело, максимальное наказание составляет 10 лет колонии.
В данный момент проводятся следственные действия, прокуратура взяла под контроль ход расследования.
Ранее Таганрогский городской суд Ростовской области приговорил к шести годам колонии застройщика, совершившего аферу на 24 миллиона рублей.