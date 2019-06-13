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Дело завели на экс-полицейского под Ростовом за растрату 48 тонн топлива

13 июня 2019, 09:59
Фото: Георгий Шуклин/CC-BY-SA-2.5 / wikimedia.org
В Ростовской области завели уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции за растрату крупной партии топлива, сообщили в региональной прокуратуре.

«С 2017 по 2018 года начальник тыла территориального отделения полиции присвоил себе бензин. Общий объем партии составил 48 тонн», — сказано в сообщении.

Отмечается, что размер ущерба превысил два миллиона рублей. После этого по факту растраты завели уголовное дело, максимальное наказание составляет 10 лет колонии.

В данный момент проводятся следственные действия, прокуратура взяла под контроль ход расследования.

Ранее Таганрогский городской суд Ростовской области приговорил к шести годам колонии застройщика, совершившего аферу на 24 миллиона рублей.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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