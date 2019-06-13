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Экоконтроль ГК «Чистый город» провели больше 600 рейдов в Ростове

13 июня 2019, 08:42
Фото: vk.com/cleancity61
Сотрудники управления экоконтроля ГК «Чистый город» с 1 марта текущего года провели больше шестисот рейдов в Ростове-на-Дону, зафиксировали болеечетырёхсот правонарушений, предотвратили десятки сбросов строительных, промышленных отходов.

По каждому из зафиксированных нарушений материалы были направлены в соответствующие органы.

С конца мая управление экоконтроля проводит рейды совместно с сотрудниками районных администраций. За три рейда в Ленинском, Кировском, Советском районах города в отношении правонарушителей было составлено больше десяти протоколов за парковку возле мусорных контейнеров, за незаконный сброс строительных отходов, а также за не заключение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями договоров на вывоз отходов.

Во время последнего рейда в Ленинском районе сотрудники администрации на месте правонарушения составили протокол на водителя автомобиля «Газель» за сброс строительных отходов в бункер-накопитель, предназначенный для твердых коммунальных отходов. Мужчина осознал свою вину и загрузил отходы обратно в «Газель».

«Подобные рейды с районными администрациями мы намерены проводить и дальше, так как это, на наш взгляд, является действенным способом борьбы с нарушителями. Наша задача не только фиксировать нарушения, но и разъяснять жителям, в чем именно они нарушают закон. Зачастую после разъяснительных бесед, ростовчане правильно реагируют и обещают впредь не нарушать», — прокомментировал начальник управления экоконтроля Роман Федченко.

#Новости#Мусорная реформа на Дону#Общество
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