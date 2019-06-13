Экоконтроль ГК «Чистый город» провели больше 600 рейдов в Ростове

«Подобные рейды с районными администрациями мы намерены проводить и дальше, так как это, на наш взгляд, является действенным способом борьбы с нарушителями. Наша задача не только фиксировать нарушения, но и разъяснять жителям, в чем именно они нарушают закон. Зачастую после разъяснительных бесед, ростовчане правильно реагируют и обещают впредь не нарушать», — прокомментировал начальник управления экоконтроля Роман Федченко.