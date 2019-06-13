Груженая зерном фура перевернулась в Ростовской области

Автоавария произошла на трассе М-4 «Дон», где перевернулся грузовик и оказался на крыше. По проезжей части рассыпалось зерно.
Автор публикации разместил фото, на котором показал последствия ДТП. Информации о пострадавших не поступало.
«Опять зерновой, у нас недавно в Ростове перевернулся зерновоз. Есть вероятность, что водитель заснул или не справился с управлением», — заявил один из пользователей в комментариях.
Другие написали, что авария могла произойти из-за перегруза. Ранее в Ростовской области суд посадил под домашний арест водителя автомобиля, из-за которой в аварии погибли женщина и ребенок.