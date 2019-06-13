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Груженая зерном фура перевернулась в Ростовской области

13 июня 2019, 05:20
Фото: rostov_roads/instagram
В Ростовской области на дороге опрокинулся грузовик, который перевозил зерно, сообщили очевидцы в Instagram.

Автоавария произошла на трассе М-4 «Дон», где перевернулся грузовик и оказался на крыше. По проезжей части рассыпалось зерно.

Автор публикации разместил фото, на котором показал последствия ДТП. Информации о пострадавших не поступало.

«Опять зерновой, у нас недавно в Ростове перевернулся зерновоз. Есть вероятность, что водитель заснул или не справился с управлением», — заявил один из пользователей в комментариях.

Другие написали, что авария могла произойти из-за перегруза. Ранее в Ростовской области суд посадил под домашний арест водителя автомобиля, из-за которой в аварии погибли женщина и ребенок.

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