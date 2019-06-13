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Обнаружение старинного некрополя может затянуть ремонт Станиславского в Ростове

13 июня 2019, 12:16
Фото: vk.com/rostovnadonu
Ремонт улицы Станиславского в Ростове-на-Дону может затянуться из-за обнаружения древнего некрополя, следует из документов на сайте госзакупок.

Согласно документации, городская Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры ищет подрядчика для проведения археологического наблюдения обнаруженного грунтового некрополя Темерницкого городища. Некрополь нашли при проведении ремонта улицы Станиславского на участке от Буденновского проспекта до Семашко.

До октября текущего года исполнитель должен будет провести археологические исследования с раскопами на глубине от 1,1 до 1,5 метра и фотофиксацией. Деньги на исследования в размере 9,3 миллиона рублей выделят из городского бюджета.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 2 июля, подрядчика выберут 5 июля.

Напомним, скелет кота 17 века нашли при раскопках в Азове.

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