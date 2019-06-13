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Пропавшего в Ростовской области мужчину нашли мертвым

13 июня 2019, 05:04
Фото: vk.com/lizaalert_rostov
В Ростовской области удалось найти тело Николая Кривошлыкова, который считался пропавшим, рассказали местные поисковики.

«Мужчину нашли, он погиб. Соболезнуем родным и близким», — говорится в публикации. В сообщении не раскрывается, что именно произошло с пропавшим.

Добавим, что Кривошлыков проживал в поселке Щепкин, ему было 56 лет. Он пропал 5 июня, после чего начались его поиски.

Ранее в Волгодонске удалось разыскать мальчика, который пропал в торговом центре. Он гулял по ТЦ вместе с матерью, после чего исчез. Несовершеннолетнего разыскивали несколько часов.

До этого в Таганроге нашли 15-летнюю девушку, которая считалась пропавшей. Юную жительницу Таганрога обнаружили в Омской области, куда она сбежала из-за ссоры с родителями

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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