Пропавшего в Ростовской области мужчину нашли мертвым

«Мужчину нашли, он погиб. Соболезнуем родным и близким», — говорится в публикации. В сообщении не раскрывается, что именно произошло с пропавшим.
Добавим, что Кривошлыков проживал в поселке Щепкин, ему было 56 лет. Он пропал 5 июня, после чего начались его поиски.
Ранее в Волгодонске удалось разыскать мальчика, который пропал в торговом центре. Он гулял по ТЦ вместе с матерью, после чего исчез. Несовершеннолетнего разыскивали несколько часов.
До этого в Таганроге нашли 15-летнюю девушку, которая считалась пропавшей. Юную жительницу Таганрога обнаружили в Омской области, куда она сбежала из-за ссоры с родителями