Вратаря «Зенита» Андрея Лунева задержали в аэропорту «Внуково»

Инцидент произошел 12 июня около стойки регистрации воздушной гавани. Лунев собирался лететь в Санкт-Петербург. Перед посадкой он вел себя агрессивно, из-за чего сотрудники авиакомпании «Россия» отказались пускать его на борт. Вратарь начал ругаться с персоналом и оскорблять сотрудников в нецензурной форме. В итоге дебошира задержали полицейские. Сообщается, что футболист не оказал сопротивление правоохранителям. Об этом пишут dni.ru.