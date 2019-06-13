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Вратаря «Зенита» Андрея Лунева задержали в аэропорту «Внуково»

13 июня 2019, 17:03
Фото: pxhere.com
В московском аэропорту «Внуково» вратарь футбольного клуба «Зенит» Андрей Лунев устроил дебош, за что был задержан сотрудниками полиции.

Инцидент произошел 12 июня около стойки регистрации воздушной гавани. Лунев собирался лететь в Санкт-Петербург. Перед посадкой он вел себя агрессивно, из-за чего сотрудники авиакомпании «Россия» отказались пускать его на борт. Вратарь начал ругаться с персоналом и оскорблять сотрудников в нецензурной форме. В итоге дебошира задержали полицейские. Сообщается, что футболист не оказал сопротивление правоохранителям. Об этом пишут dni.ru.

Результаты медэкспертизы показали, что Лунев был пьян. В его крови было обнаружено 0,77 промилле алкоголя. На правонарушителя составлен протокол о мелком хулиганстве.

#Новости#Происшествия
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