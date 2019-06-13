Жара до 37 градусов ожидается в Ростовской области в четверг

В дневное время температура будет варьироваться от 32 до 37 градусов. На территории области ожидается переменная облачность.
В отдельных районах пройдут дожди с грозами, скорость ветра может достигнуть 18 метров в секунду. В северо-западных, северо-восточных, юго-восточных, южных районах прогнозируется пятый класс пожароопасности.
По информации Гидрометцентра, в Ростове в этот день воздух прогреется до 33 градусов, осадков не ожидается. В пятницу и выходные будет облачно с температурой до 30 градусов.
До этого в городе из-за непогоды произошло сразу несколько инцидентов, в том числе в гипермаркете обрушился потолок.