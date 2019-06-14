Инсталляцию с собаками-монстрами убрали в Ростове

«Народ победил! На углу Ворошиловского и Садовой из галереи убрали скульптуры собак-монстров», — написал автор поста.
Вместо собак в витрине появились картины, впрочем, горожанам они тоже пришлись не по вкусу. «Интересно посмотреть на того человека, который занимается этим „искусством“: что собаки, что картины страшные», — написал один из комментаторов.
При этом многие нелестно высказались в адрес автора убранных скульптур, которая в своем аккаунте обругала матом критиков ее творений.
«Нам не понять этого искусства, как и тех, кому нравятся эти кремированные полусгнившие трупы собак», — прокомментировал один из ростовчан.
«У автора проблемы с головой, почему ее насильно не положат в психиатрическую лечебницу?», — задалась вопросом еще одна жительница города