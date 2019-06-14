Ростовской активистке Шевченко продлили арест по резонансному делу

Домашний арест был продлен в пятницу до 17 сентября. На заседании Шевченко рассказала, что будет выдвигаться в городскую думу и от своих планов не откажется.
По словам ростовчанки, все предъявленные в ее адрес обвинения являются абсурдом. Она рассказала, что лекции и дебаты не могут являться преступлением.
Отмечается, что суд продлил арест еще на три месяца.
Добавим, что Шевченко находится под домашним арестом за участие в дебатах и организацию семинара. За этот период из-за заболевания скончалась ее старшая дочь.