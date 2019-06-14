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Ростовской активистке Шевченко продлили арест по резонансному делу

14 июня 2019, 11:08
Фото: vk.com/openrussia.team
Активистке «Открытой России» Анастасии Шевченко из Ростова-на-Дону суд продлил домашний арест по делу о деятельности нежелательной организации, сообщается в группе организации в социальной сети «ВКонтаке».

Домашний арест был продлен в пятницу до 17 сентября. На заседании Шевченко рассказала, что будет выдвигаться в городскую думу и от своих планов не откажется.

По словам ростовчанки, все предъявленные в ее адрес обвинения являются абсурдом. Она рассказала, что лекции и дебаты не могут являться преступлением.

Отмечается, что суд продлил арест еще на три месяца.

Добавим, что Шевченко находится под домашним арестом за участие в дебатах и организацию семинара. За этот период из-за заболевания скончалась ее старшая дочь.

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