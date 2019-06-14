В Ростовской области энтеровирусной инфекцией с начала 2019 года заболели 20 человек

Из общего количества 19 случаев выявили в Ростове и один — в Красносулинском районе. Все зафиксированные случаи не были связаны между собой и закончились выздоровлением заболевших.
Жителям региона напоминают, что источником заражения энтеровирусной инфекцией может быть только человек. Заразиться повсеместно распространенным инфекционным заболеванием можно водным, контактно-бытовым и воздушно-капельным путем.
Напомним, в Ростовской области более 15 тысяч человек являются ВИЧ-инфицированными. Регион находится на 46-м месте среди субъектов страны по заболеваемости и на 51-м месте по пораженности ВИЧ-инфекцией населения.