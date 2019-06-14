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В Таганроге назначили дату выборов в Городскую Думу седьмого созыва

14 июня 2019, 15:18
Фото: dumataganroga / youtube.com
Выборы в Городскую Думу Таганрога состоятся 8 сентября 2019 года, говорится на сайте горадминистрации.

Выборы состоятся в в единый день голосования. Пятилетний срок полномочий депутатов Городской Думы шестого созыва, которые были избраны в 2014 году, подходит к концу, и жителям Таганрога предстоит сформировать седьмой по счету состав депутатского корпуса

Выборы депутатов Городской Думы пройдут по мажоритарной системе, то есть по одномандатным избирательным округам. В Таганроге, насчитывает 25 избирательных округов.

Напомним, что ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что может пойти на предстоящие выборы.

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