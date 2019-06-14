В Таганроге назначили дату выборов в Городскую Думу седьмого созыва

Выборы состоятся в в единый день голосования. Пятилетний срок полномочий депутатов Городской Думы шестого созыва, которые были избраны в 2014 году, подходит к концу, и жителям Таганрога предстоит сформировать седьмой по счету состав депутатского корпуса
Выборы депутатов Городской Думы пройдут по мажоритарной системе, то есть по одномандатным избирательным округам. В Таганроге, насчитывает 25 избирательных округов.
Напомним, что ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что может пойти на предстоящие выборы.