Великобритания предоставит российским горнякам международный сертификат

Фактически британские горняки передали коллегам из России полномочия по аккредитации специалистов минерально-сырьевых компаний на статус «Профессиональный инженер» и «Привилегированный инженер». Таким образом, российские горняки, геологи и химики располагают правом осуществлять международную аккредитацию сотрудников добывающих и перерабатывающих предприятий в соответствии с лицензией формата IOM3. После оценки уровня знаний и навыков, а также при отсутствии противоречий действующим стандартам британцы выдадут соответствующий документ, пишет forpost-sz.ru.
По словам Колина Черча, работа производится наряду с изменением климата, ростом населения и уменьшением легкодоступных сырьевых ресурсов. В том числе и за счет компетентности горных инженеров на такого рода вызовы может быть выдвинут качественный ответ.
Британский сертификат, признанный внутри Евросоюза, такими странами, как Россия, США, Австралия, Южная Африка, Бразилия, Китай, обеспечит повышение статуса российских инженеров, в частности, за рубежом.
Механизм оценивания для инженеров из России создаст британский IOM3. Так, лондонский институт разработает подход к оценке качества горных специалистов, а также список минимальных знаний для инженеров.
Ректор Горного университета Владимир Литвиненко акцентировал внимание на том, что после обучения и прохождения практики по своему профилю молодой специалист будет обучаться по программе «Профессиональные стандарты». Затем после успешной сдачи экзамена, принимаемого комиссией аттестованных экспертов Национальной ассоциации горных инженеров, специалист получает сертификат на звание «Профессиональный горный инженер». Его имя включается в международный реестр, признанный во всех странах мира как документ, который подтверждает высокий статус его обладателя.
Отмечается, что в перспективе кадровый потенциал компании, в которой работают специалисты указанного уровня, будет оцениваться на рынке значительно выше. Этот критерий будет выступать одним из базовых при оценке активов корпораций на Лондонской фондовой бирже.