Великобритания предоставит российским горнякам международный сертификат

Ректор Горного университета Владимир Литвиненко акцентировал внимание на том, что после обучения и прохождения практики по своему профилю молодой специалист будет обучаться по программе «Профессиональные стандарты». Затем после успешной сдачи экзамена, принимаемого комиссией аттестованных экспертов Национальной ассоциации горных инженеров, специалист получает сертификат на звание «Профессиональный горный инженер». Его имя включается в международный реестр, признанный во всех странах мира как документ, который подтверждает высокий статус его обладателя.