Дерево проросло через скелет бойца ВОВ в Ростовской области

«Погибший солдат Красной армии лежал лишь немного присыпанный листьями и травой. За прошедшие 75 лет она проросла сквозь его кости», — сказано в сообщении.
Отмечается, что солдату было около 18 лет. По словам поисковиков, он погиб от взрыва мины.
К публикации добавлено видео, на котором показан процесс раскопок.
Ранее в Азове на Петровском бульваре во время раскопок обнаружили более 50 ящиков костей. Кости нашли в одной из трех хозяйственных ям, расположенных под главной улицей средневекового Азака.