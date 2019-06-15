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Дерево проросло через скелет бойца ВОВ в Ростовской области

15 июня 2019, 10:33
Фото: mius_front/instagram
В Ростовской области местные поисковики обнаружили останки бойца Великой Отечественной войны, через которые проросло дерево, сообщается в Instagram в группе Mius_front.

«Погибший солдат Красной армии лежал лишь немного присыпанный листьями и травой. За прошедшие 75 лет она проросла сквозь его кости», — сказано в сообщении.

Отмечается, что солдату было около 18 лет. По словам поисковиков, он погиб от взрыва мины.

К публикации добавлено видео, на котором показан процесс раскопок.

Ранее в Азове на Петровском бульваре во время раскопок обнаружили более 50 ящиков костей. Кости нашли в одной из трех хозяйственных ям, расположенных под главной улицей средневекового Азака.

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