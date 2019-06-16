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Судебные приставы в Ростовской области арестовали за долги 183 автомобиля

16 июня 2019, 11:35
Фото: pixabay.com
Благодаря рейдам судебные приставы в Ростовской области взыскали в 2019 году с должников 4,12 миллиона рублей, говорится в сообщении ведомства.

При этом была погашена задолженность в рамках 878 исполнительных производств и наложены аресты на 183 транспортных средства должников. В Ростове-на-Дону были за долги арестованы 60 автомобилей, из которых семь машин были изъяты.

Так, во время рейда сотрудники Ворошиловского районного отдела судебных приставов Ростова-на-Дону арестовали автотранспортное средство Toyota Corolla, принадлежащее должнику. Хозяин автомобиля числился должником по 186 исполнительным производствам по взысканию штрафов ГИБДД. Общая сумма всех штрафов за нарушения правил дорожного движения составила 147 тысяч рублей, а исполнительский сбор — 170 тысяч рублей.

Арестованное автотранспортное средство передано на ответственное хранение в специализированную организацию и перемещено к месту хранения на эвакуаторе. В дальнейшем автомобиль будет продан, а деньги перечислят в счет погашения задолженности.

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#Новости#Происшествия
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