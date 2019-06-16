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Водитель на каршеринговой машине перекрыл въезд во двор в Ростове

16 июня 2019, 08:04
Фото: vk.com/etorostovnadonu
В Ростове-на-Дону водитель покатался на каршеринговом автомобиле и бросил его на въезде во двор, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

«Нам пришлось пять часов прождать ГИБДД с эвакуатором, чтобы убрать автомобиль, перекрывший въезд. Это из той серии, когда права купили, а ездить не научились», — написала автор публикации.

Она добавила, что в службе каршеринга не смогли назвать сроки, когда перепаркуют машину. Мимо проходили несколько человек, которые при помощи специальной программы открыли автомобиль, но завести его не смогли.

К публикации добавлено фото, на котором показан мешающий автомобиль.

«Умники, а вам не пришло в голову, что она как раз и сломалась на крайнем человеке, кто ей пользовался», — прозвучало в комментариях.

Другие посоветовали вручную оттолкать машину в другое место.

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