Эксперт связал рост онкологии в России с катастрофой в Чернобыле

Он отметил также, что их увеличение может быть связано со статистическими погрешностями, сообщает 17 июня телеканал «360».
Гутник напомнил, что радиоактивный элемент имеет период полураспада. Именно поэтому в последние годы может наблюдаться всплеск онкологических заболеваний, добавил он.
Эксперт также подчеркнул, что современный уровень медицины позволяет с большей точностью диагностировать злокачественные новообразования.
Кроме этого, по мнению Гутника, в статистике Минздрава возможны погрешности.
В России за последнее десятилетие распространенность онкологических заболеваний выросла почти на 40%.