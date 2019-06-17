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Эксперт связал рост онкологии в России с катастрофой в Чернобыле

17 июня 2019, 17:27
Фото: pixabay.com
По мнению онколога-химиотерапевта Вадима Гутника, рост распространения раковых заболеваний в России связан с последствиями катастрофы в Чернобыле.

Он отметил также, что их увеличение может быть связано со статистическими погрешностями, сообщает 17 июня телеканал «360».

Гутник напомнил, что радиоактивный элемент имеет период полураспада. Именно поэтому в последние годы может наблюдаться всплеск онкологических заболеваний, добавил он.

Эксперт также подчеркнул, что современный уровень медицины позволяет с большей точностью диагностировать злокачественные новообразования.

Кроме этого, по мнению Гутника, в статистике Минздрава возможны погрешности.

В России за последнее десятилетие распространенность онкологических заболеваний выросла почти на 40%.

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