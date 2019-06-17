На «благоухающие» фрукты и овощи в «Магните» снова пожаловались ростовчане

В этот раз речь идет о магазине «Магнит», расположенном по улице Зорге. Одна из посетительниц супермаркета сообщила, что на прилавках полно просроченных продуктов. «Свежайшие овощи и фрукты, приправленные плодовыми мушками и благоухающие на весь зал! Недельной просрочки выдержанная молочка. Впервые вижу такое количество испорченной продукции», — написала ростовчанка.