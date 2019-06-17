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На «благоухающие» фрукты и овощи в «Магните» снова пожаловались ростовчане

17 июня 2019, 08:10
Фото: vk.com/rostovnadonu
Жители Ростова-на-Дону вновь пожаловались на испорченные продукты на прилавках супермаркетов, фото опубликованы в соцсети.

В этот раз речь идет о магазине «Магнит», расположенном по улице Зорге. Одна из посетительниц супермаркета сообщила, что на прилавках полно просроченных продуктов. «Свежайшие овощи и фрукты, приправленные плодовыми мушками и благоухающие на весь зал! Недельной просрочки выдержанная молочка. Впервые вижу такое количество испорченной продукции», — написала ростовчанка.

На опубликованных снимках видно, что в продаже имеются гнилые баклажаны, картофель, бананы, мандарины и лимоны.

Подписчики паблика, как обычно, отреагировали на пост с юмором. «А кто-то землю жрет, за бешеные деньги под названием трюфель и гордится этим», — написал ростовчанин. «Вы не шарите, это овощи Дор блю», — пошутил еще один комментатор.

Ранее в одном из гипермаркетов «Магнит» из-за ливня обрушился потолок.

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