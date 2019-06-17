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Пенсионера убило током от висящего провода в Ростове

17 июня 2019, 15:11
Фото: yusut.sledcom.ru
В Ростове-на-Дону следствие начало проверку из-за гибели пожилого мужчины от удара током, сообщает Южное управление на транспорте СКР.

Происшествие случилось в понедельник утром на перегоне Зоосад — Ростов-Товарный. Мужчина начал переходить железнодорожные пути и прикоснулся к провисшему на высоте 1,5 метра проводу контактной сети ЛЭП.

«Провод находился под напряжением, из-за чего 65-летнего мужчину ударило током. Пострадавший скончался на месте происшествия», — рассказали в управлении.

В данный момент по факту произошедшего проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее регионе началась проверка из-за гибели мужчины на крыше вагона поезда из-за удара током.

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