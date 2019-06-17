Пенсионера убило током от висящего провода в Ростове

Происшествие случилось в понедельник утром на перегоне Зоосад — Ростов-Товарный. Мужчина начал переходить железнодорожные пути и прикоснулся к провисшему на высоте 1,5 метра проводу контактной сети ЛЭП.
«Провод находился под напряжением, из-за чего 65-летнего мужчину ударило током. Пострадавший скончался на месте происшествия», — рассказали в управлении.
В данный момент по факту произошедшего проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.