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Центральный рынок в Ростове с 1 июля может остаться без арендаторов

17 июня 2019, 08:07
Фото: trademarket.ru
Центральный рынок Ростова потеряет большинство предпринимателей-арендаторов после внедрения контрольно-кассовых аппаратов, сообщил RostovGazeta пресс-секретарь «Центрального рынка» Сергей Дудниченко.

Напомним, что с 1 июля текущего года вступает в силу федеральный закон, который обязывает продавцов на рынке иметь контрольно-кассовый аппарат. Руководство Центрального рынка бьет тревогу, заявляя, что многие предприниматели до сих пор не приобрели контрольно-кассовый аппарат, а это значит, что с 1 июля они, скорее всего, перестанут работать.

«Это очень большая проблема, которая уже несколько месяцев держит нас в страхе. Даже из „Ассоциации рынков“ уходят рынки, мотивируя это тем, что перестают работать предприниматели-арендаторы. У нас (на Центральном рынке — прим.ред.) в основном торгуют люди пенсионного и предпенсионного возраста, и им тяжело будет работать практически в полевых условиях с контрольно-кассовой техникой, где недопустимы ошибки. Мы на самом рынке внедрили у себя эту систему, и для этого пришлось поставить резервные кассовые аппараты, потому что малейшая ошибка в цифре, и блок памяти можно выкидывать», — сообщил Дудниченко.

Он подчеркивает, что хороший кассовый аппарат будет стоить от 40 тысяч рублей.

«И не факт, что он будет работать зимой. Сейчас в целом покупательская способность находится на крайне низком уровне. Продавцы с трудом справляются с арендной платой, сидят по нулям, а сейчас еще будет дополнительная нагрузка, и какой ему смысл работать? Им легче будет уйти на пенсию. Мы понимаем их по-человечески, но сами сильно зависимы от количества арендаторов», — говорит собеседник.

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#Новости#Эксклюзив#Экономика
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