Центральный рынок в Ростове с 1 июля может остаться без арендаторов

«Это очень большая проблема, которая уже несколько месяцев держит нас в страхе. Даже из „Ассоциации рынков“ уходят рынки, мотивируя это тем, что перестают работать предприниматели-арендаторы. У нас (на Центральном рынке — прим.ред.) в основном торгуют люди пенсионного и предпенсионного возраста, и им тяжело будет работать практически в полевых условиях с контрольно-кассовой техникой, где недопустимы ошибки. Мы на самом рынке внедрили у себя эту систему, и для этого пришлось поставить резервные кассовые аппараты, потому что малейшая ошибка в цифре, и блок памяти можно выкидывать», — сообщил Дудниченко.