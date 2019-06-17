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В Ростове резко вырос интерес к путешествиям в автодомах

17 июня 2019, 08:58
Фото: pixabay.com
Жители Ростова-на-Дону стали чаще интересоваться путешествиями в автомобильных домах, сообщается в сервисе Avito.

На Западе уже давно существует мода на такой вид путешествий, и сейчас она добралась до России. В Ростове за год стремление передвигаться в автодомах выросло на 13,4%, всероссийский показатель составил почти 26%.

Отмечается, что в городе мобильное жилье стало дороже на 75,7% за год, и теперь стоимость составляет более 641 тысячу рублей. В России средняя цена достигает 758 тысяч рублей.

Доступнее всего автодома оказались в Ульяновске за 252 тысячи рублей, дороже всего в Москве — за 1,8 миллиона рублей. За этот период стоимость выросла в пяти крупнейших городах.

Ранее появилась информация, что в Ростове в начале текущего года сильно увеличился спрос на автомобили, которые предназначаются для разбора на запчасти.

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