В Ростове запретили жарить шашлыки во дворах домов

Представитель МЧС привел в пример случай, который произошел два года назад в Новочеркасске. «Женщина развела костер дома, чтобы пожарить мясо. В итоге сгорело три дома: ее домовладение и два соседских. Завели уголовное дело. В связи с тем, что она инвалид, ограничились штрафом, но у нее теперь есть судимость», — сообщил спикер. Он посоветовал подумать несколько раз, прежде чем разводить огонь где бы то ни было.