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В Ростове запретили жарить шашлыки во дворах домов

17 июня 2019, 11:14
Фото: Щекинов Алексей/CC BY-SA 2.5 / wikimedia.org
В Ростове с апреля действует особый противопожарный режим, во время которого горожанам запрещено разводить огонь, рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ростову ГУ МЧС Сергей Мордвиненко на пресс-конференции в пятницу.

В апреле на всей территории Ростовской области ввели особый противопожарный режим, в том числе и в самом Ростове. «Когда вводится такой режим, то запрещено разводить вообще какой-либо огонь. В том числе жарить мясо на мангале», — сообщил Мордвиненко. Он уточнил, что речь идет о всей территории города, включая дворы домов.

Представитель МЧС привел в пример случай, который произошел два года назад в Новочеркасске. «Женщина развела костер дома, чтобы пожарить мясо. В итоге сгорело три дома: ее домовладение и два соседских. Завели уголовное дело. В связи с тем, что она инвалид, ограничились штрафом, но у нее теперь есть судимость», — сообщил спикер. Он посоветовал подумать несколько раз, прежде чем разводить огонь где бы то ни было.

«Наши жители беспечны до такой степени, что несмотря на запреты, продолжают это делать. Запреты распространяются на разведение костров в лесах, но во время рейдов мы устанавливали такие случаи. Кумженская роща — излюбленное место отдыха наших горожан», — отметил спикер. По его словам, когда все засыпал тополиный пух, горожане все равно разводили там огонь. «Упавшая искра — мгновенное распространение по траве — пожар. Не применяют никаких контрмер, нет ни огнетушителя, ни элементарного ведра с водой. Когда это все подхватится при сильном ветре, то будет катастрофическая площадь выжженной земли», — пояснил начальник отдела.

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