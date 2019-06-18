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Posted 18 июня 2019, 12:53

Published 18 июня 2019, 12:53

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Благоустройство пляжа парка «Дружба» завершилось в Ростове

18 июня 2019, 12:53
В Ростове-на-Дону подошли к концу работы по благоустройству пляжа парка «Дружба», который находится на улице Капустина, рассказали в городской администрации.

Рабочие поменяли зонты от солнца, заменили кабинки для переодевания и поставили игровую песочницу. Также на пляже был отремонтирован медицинский пункт.

Кроме того, обширные работы ранее прошли в рамках подготовки к купальному сезону. Так, водолазы обследовали и очистили дно акватории от мусора, провели дератизацию и акарицидную обработку территории.

Также специалисты обследовали воду и песок.

Ранее появилась информация, что в Ростове у 2021 году завершится ремонт неврологического корпуса Центральной городской больницы.

#Общество#Новости
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