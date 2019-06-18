Благоустройство пляжа парка «Дружба» завершилось в Ростове

Posted 18 июня 2019, 12:53
Published 18 июня 2019, 12:53
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Рабочие поменяли зонты от солнца, заменили кабинки для переодевания и поставили игровую песочницу. Также на пляже был отремонтирован медицинский пункт.
Кроме того, обширные работы ранее прошли в рамках подготовки к купальному сезону. Так, водолазы обследовали и очистили дно акватории от мусора, провели дератизацию и акарицидную обработку территории.
Также специалисты обследовали воду и песок.
Ранее появилась информация, что в Ростове у 2021 году завершится ремонт неврологического корпуса Центральной городской больницы.