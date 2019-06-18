Ростовчанин пытался скинуть 10 мешков отходов в парке на Левобережной

«Мы стараемся выявлять такие правонарушения. Более того, в Ростове есть адреса, где подобные нарушения происходят регулярно. Левобережная, 59 – один из таких адресов. Зачастую жители города считают, что раз другие сюда скидывают, значит и я могу. Но это в корне неверная позиция. С такими правонарушениями нужно бороться. Ведь мы все вместе должны беречь природу, парки, водоемы и делать наш город чище, а не загрязнять его с каждым днем все больше», - прокомментировал начальник управления экоконтроля Роман Федченко.