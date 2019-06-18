Ростовчанин пытался скинуть 10 мешков отходов в парке на Левобережной

Posted 18 июня 2019, 14:16
Published 18 июня 2019, 14:16
Modified 1 октября, 15:17
Updated 1 октября, 15:17
Уже проведено больше 10 выездов на территории Советского, Кировского, Ленинского, Ворошиловского и Первомайского районов города Ростова. Зафиксировано больше 15 правонарушений, составлены протоколы за парковку возле контейнерных площадок, за незаконный сброс строительных и коммунальных отходов, а также за отсутствие договоров с регоператором у юридических лиц.
Помимо этого, управление экоконтроля продолжает проводить и самостоятельные рейды. Так, во время рейдов в выходные дни на Левобережной, 59 сотрудники заметили ростовчанина, сбрасывающего из «Газели» около 10 полных мешков стройотходов на почву на территории парка. Факт правонарушения был зафиксирован, с мужчиной провели профилактическую беседу. Однако свою вину он так и не осознал. Все необходимые данные о правонарушении направлены в соответствующие органы для принятия мер.
«Мы стараемся выявлять такие правонарушения. Более того, в Ростове есть адреса, где подобные нарушения происходят регулярно. Левобережная, 59 – один из таких адресов. Зачастую жители города считают, что раз другие сюда скидывают, значит и я могу. Но это в корне неверная позиция. С такими правонарушениями нужно бороться. Ведь мы все вместе должны беречь природу, парки, водоемы и делать наш город чище, а не загрязнять его с каждым днем все больше», - прокомментировал начальник управления экоконтроля Роман Федченко.
Напомним, с 1 марта сотрудники управления экоконтроля ГК «Чистый город» текущего года провели больше шестисот рейдов в Ростове-на-Дону, зафиксировали более четырёхсот правонарушений, предотвратили десятки сбросов строительных, промышленных отходов. По каждому из зафиксированных нарушений материалы были направлены в соответствующие органы.