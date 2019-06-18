«Ростовводоканал» уличили в нарушении расчета размера платы за отведение сточных вод

Posted 18 июня 2019, 05:02
Published 18 июня 2019, 05:02
Modified 1 октября, 13:16
Updated 1 октября, 13:16
Так, стало известно, что поводом для внеплановой проверки в в мае–июне 2019 года послужило обращение одного из жителей Ростова-на-Дону по по вопросу порядка расчета размера платы за коммунальную услугу по отведению сточных вод в многоквартирном доме № 287 по улице Филимоновская в донской столице.
В результате выяснилось, что АО «Ростовводоканал допустил нарушение расчета размера платы за коммунальную услугу по отведению сточных вод. Согласно предписанию, организацию обязали устранить нарушения до 30 сентября 2019 года.
Ранее сообщалось, что компания «Ростовводоканал» прекратила сотрудничество с несколькими управляющими компаниями из-за долгов.