«Ростовводоканал» уличили в нарушении расчета размера платы за отведение сточных вод

Так, стало известно, что поводом для внеплановой проверки в в мае–июне 2019 года послужило обращение одного из жителей Ростова-на-Дону по по вопросу порядка расчета размера платы за коммунальную услугу по отведению сточных вод в многоквартирном доме № 287 по улице Филимоновская в донской столице.