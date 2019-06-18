Зеленый остров в Ростове начали патрулировать казаки

Posted 18 июня 2019, 10:30
Published 18 июня 2019, 10:30
Modified 1 октября, 14:39
Updated 1 октября, 14:39
«Мы ведем многолетнюю статистику и понимаем, какие территории горят из года в год. Поэтому с этого года ежедневно утром и после обеда спасатели на своих машинах объезжают эти территории, чтобы обнаружить возгорания и людей, которые нарушают. У них нет полномочий привлечь к ответственности, спасатели проводят профилактические беседы», — рассказал Плетнев. Он пояснил, что если человек нормально реагирует на замечания и тушит костер, то этим все заканчивается. «Если нет, то приглашаются специалисты района или комитета охраны окружающей среды. Если этого недостаточно, то приглашаем сотрудников государственного пожарного надзора или полиции», — добавил спикер.
Вторым новшеством в этом году стало патрулирование Зеленого острова. «Ежедневно сотрудники муниципальной казачьей дружины патрулируют Зеленый остров. Они сообщают нам о всех происшествиях. Каждое утро, когда казаки заступают на дежурство, старший смены проводит инструктаж, говорит, на что обращать внимание, какие меры принимать», — сообщил Плетнев.
По словам сотрудника управления, также уделяется внимание безопасности во время купального сезона. «У нас есть такой Державинский спуск, там граждане постоянно вешают канат, типа тарзанки, и с него прыгают в воду. Место не оборудовано, не предназначено для купания. Это техническая зона», — сообщил спикер. Он отметил, что спасатели обнаружили тарзанку, провели беседу с отдыхающими. «Граждане неадекватно начали реагировать, пришлось вызывать полицию. И только с полицейскими удалось ее убрать», — уточнил Плетнев.
Как отметил Плетнев, основной вопрос, который волнует управление — соблюдение правил безопасности горожанами. «Мы вешаем баннеры, проводим рейды и инструктажи. Но люди не осознают, что нужно соблюдать правила безопасности, пока что-то не случится с ними или их близкими», — заключил спикер.