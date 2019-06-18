Зеленый остров в Ростове начали патрулировать казаки

«Мы ведем многолетнюю статистику и понимаем, какие территории горят из года в год. Поэтому с этого года ежедневно утром и после обеда спасатели на своих машинах объезжают эти территории, чтобы обнаружить возгорания и людей, которые нарушают. У них нет полномочий привлечь к ответственности, спасатели проводят профилактические беседы», — рассказал Плетнев. Он пояснил, что если человек нормально реагирует на замечания и тушит костер, то этим все заканчивается. «Если нет, то приглашаются специалисты района или комитета охраны окружающей среды. Если этого недостаточно, то приглашаем сотрудников государственного пожарного надзора или полиции», — добавил спикер.