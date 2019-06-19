Имущество «Капиталбанка» в Ростовской области ушло с молотка за 43 млн рублей

Posted 19 июня 2019, 09:39
Published 19 июня 2019, 09:39
Modified 1 октября, 14:07
Updated 1 октября, 14:07
В общей сложности на торги выставлялись три лота, которые были реализованы за 42,7 миллиона рублей. Самым дорогим из них являлось нежилое помещение в Ростове-на-Дону, расположенное по улице Нансена. Его площадь составляла 907,6 «квадратов», и оно было продано индивидуальному предпринимателю за 38,2 миллиона рублей.
Пять нежилых зданий с участками приобрел другой предприниматель Рашид Салпагаров, лот ушел за 3,4 миллиона рублей. Участок земли площадью более двух тысяч квадратов также был приобретен индивидуальным предпринимателем за 149,2 тысячи рублей.
Банк России отозвал лицензию у «Капиталбанка» в 2016 году из-за угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. В апреле 2016 года банк был признан банкротом. Экс-председатель «Капиталбанка» Юрий Осипов находится под арестом, его подозревают в мошенничестве.