rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 июня 2019, 18:29

Published 19 июня 2019, 18:29

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Под Ростовом будут судить экс-главу Миллерово за незаконное трудоустройство

19 июня 2019, 18:29
В Ростовской области в суд передали уголовное дело в отношении бывшего главы Миллеровского городского поселения за превышение полномочий, сообщили в региональной прокуратуре.

«В 2015 году обвиняемый поручил принять на работу девушку на должность системного администратора, хотя уже был заключен контракт на информационное обслуживание сайта администрации городского поселения. Новая сотрудница должна была размещать статьи на портале и всего успела получить 100 тысяч рублей зарплаты», — сказано в сообщении.

В 2016 году на эту должность взяли другую сотрудницу, хотя работу за нее выполнял другой человек. Всего девушке выплатили более 340 тысяч человек.

«Обвиняемый знал, что есть контракты на обслуживание сайта, но незаконно привлекал на эту работу других людей», — сказано в сообщении.

После этого возбудили уголовное дело, его передали в суд. Максимальное наказание составляет семь лет колонии.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика