Под Ростовом будут судить экс-главу Миллерово за незаконное трудоустройство

«В 2015 году обвиняемый поручил принять на работу девушку на должность системного администратора, хотя уже был заключен контракт на информационное обслуживание сайта администрации городского поселения. Новая сотрудница должна была размещать статьи на портале и всего успела получить 100 тысяч рублей зарплаты», — сказано в сообщении.