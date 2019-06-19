Под Ростовом будут судить экс-главу Миллерово за незаконное трудоустройство

Posted 19 июня 2019, 18:29
Published 19 июня 2019, 18:29
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
«В 2015 году обвиняемый поручил принять на работу девушку на должность системного администратора, хотя уже был заключен контракт на информационное обслуживание сайта администрации городского поселения. Новая сотрудница должна была размещать статьи на портале и всего успела получить 100 тысяч рублей зарплаты», — сказано в сообщении.
В 2016 году на эту должность взяли другую сотрудницу, хотя работу за нее выполнял другой человек. Всего девушке выплатили более 340 тысяч человек.
«Обвиняемый знал, что есть контракты на обслуживание сайта, но незаконно привлекал на эту работу других людей», — сказано в сообщении.
После этого возбудили уголовное дело, его передали в суд. Максимальное наказание составляет семь лет колонии.