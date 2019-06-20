Более 9 млн руб украли при строительстве канализации в Ростовской области

В Ростовской области завели уголовное дело по факту кражи денег, выделенных на строительство очистных сооружений канализации и реконструкцию коллекторов в Красном Сулине, рассказали в прокуратуре.

В 2014 году между компанией «Анастасия» и учреждением «Управление муниципальным заказом» был заключен контракт на проведение работ. В дальнейшем выяснилось, что подрядчик не выполнил часть предусмотренных мероприятий. «Анастасии» перечислили 9,5 миллиона рублей за фактически невыполненные работы. Это было подтверждено платежными поручениями», — рассказали в прокуратуре. Отмечается, что все материалы проверки прокурор передал в следственный орган, после этого завели уголовное дело по факту мошенничества. Максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы. Ранее в Ростове похитили 30 миллионов рублей, выделенных на расчистку водоема.