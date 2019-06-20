Более 9 млн руб украли при строительстве канализации в Ростовской области

Posted 20 июня 2019, 14:34
Published 20 июня 2019, 14:34
Modified 1 октября, 14:53
Updated 1 октября, 14:53
В 2014 году между компанией «Анастасия» и учреждением «Управление муниципальным заказом» был заключен контракт на проведение работ. В дальнейшем выяснилось, что подрядчик не выполнил часть предусмотренных мероприятий.
«Анастасии» перечислили 9,5 миллиона рублей за фактически невыполненные работы. Это было подтверждено платежными поручениями», — рассказали в прокуратуре.
Отмечается, что все материалы проверки прокурор передал в следственный орган, после этого завели уголовное дело по факту мошенничества. Максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.