Каждый третий осужденный в ростовской колонии «сидит» за наркотики

«Наркозависимые ассоциируются в нашем сознании как криминальные элементы, от которых нужно избавляться путем их изоляции. В результате за решеткой оказываются больные люди, лишенные права выбора лечения. Лица, которые были осуждены по первой и второй части статьи 228 УК РФ, являются наркозависимыми. Здесь стоит затронуть тот аспект, что хранят они эти наркотические вещества для употребления в связи с тем, что они являются больными, а именно зависимыми от наркотических веществ. Здесь само собой напрашивается вывод о том, что преступление совершается вследствие того, что человек болен», — говорит Запороженко.