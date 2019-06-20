Каждый третий осужденный в ростовской колонии «сидит» за наркотики

Posted 20 июня 2019, 14:21
Published 20 июня 2019, 14:21
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
Почему Ростов не «отстает» от других регионов России по числу осужденных за наркотики и как можно переломить ситуацию в другую сторону, RostovGazeta прокомментировали эксперты.
Громкая история с задержанием журналиста Ивана Голунова, которому, скорее всего, подкинули наркотики в рюкзак сотрудники полиции, заставила многих задуматься о реформировании статьи УК РФ 228. Сейчас над «народной» статьей работают в Госдуме.
Наркотическая статья
Всего в Ростовской области десять исправительных учреждений: пять — строгого режима, четыре — общего режима и одно из них для осужденных женщин. Также в регионе работают одна колония-поселение, пять следственных изоляторов, одно лечебное исправительное учреждение, одно лечебное профилактическое учреждение.
Как сообщает ГУФСИН по Ростовской области, по состоянию на март текущего года в учреждениях ГУФСИН содержалось 16908 человек, из них: в ИК — 11865 осужденных, в колонии-поселении и участках колонии-поселения — 1075 осужденных, в женской исправительной колонии — 625 осужденных, в следственных изоляторах — 3227 подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
В 47 филиалах уголовно-исполнительных инспекций на начало этого года состояло 11646 человек, из них 143 несовершеннолетних.
В этом году при ФКУ-15 для реализации нового вида наказания за уголовные преступления — принудительные работы, организовали исправительный центр с лимитом наполнения 40 мест (мужчины). В восьми учреждениях ГУФСИН России по Ростовской области осужденные могут получить профессиональное образование. Общее образование может получить каждый осужденный до 30 лет.
Штатная численность сотрудников ГУФСИН в этом году составляет 5631 человек.
«В прошлом году в исправительных колониях и следственных изоляторах региона содержалось 17 тысяч человек, в том числе: 4,9 тысячи осужденных отбывают наказания за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 2,3 тысячи человек — за кражк, 1,7 тысячи — разбой и грабеж, 1,4 тысячи — убийство, 1,3 тысячи — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — прокомментировали в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.
Так, каждый третий осужденный в Ростовской области был приговорен к лишению свободы по статье УК РФ 228 «Незаконный оборот наркотиков».
Каждый может стать жертвой
Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, безусловно требуют пристального внимания со стороны государства, считает заместитель председателя Ростовской областной коллегии адвокатов «Советник» Екатерина Водяник.
«Многие из этих преступлений относятся к категории тяжких, особо тяжких и представляют реальную опасность для общества. Однако такое соотношение осужденных, конечно, настораживает. К сожалению, уже стало устоявшимся мнение, что значительная часть этих уголовных дел созданы искусственно — „подбросы“. При этом подбрасывают как реальным наркоманам и сбытчикам, что связано, на мой взгляд, с отсутствием квалифицированных кадров, способных грамотно раскрывать и расследовать столь серьезные дела, а иногда и вовсе с нежеланием работать и обосновывать вину преступников законным путем. Подбросил и дело, как говорится, в шляпе», — комментирует Водяник.
И, если, считает адвокат, в первом случае речь идет о незаконном с процессуальной точки зрения уголовном преследовании лиц, действительно вовлеченных в незаконный оборот наркотических средств, то вторая причина — куда более опасна.
«Ситуации, когда механизм „подброса“ используется в заказных случаях, когда по тем или иным причинам необходимо упечь за решетку неугодное лицо. Это страшно. И в этой реальности мы живем. Жертвой может стать каждый. На мой взгляд, необходима коренная перестройка всей правоохранительной системы, смена кадрового состава, введение дополнительных гарантий защиты прав граждан», — добавила Водяник.
Больные люди
Директор Ростовского филиала некоммерческого фонда «Здоровая страна» Галина Запороженко считает, что такое число осужденных по статье УК РФ 228 в Ростовской области связано со сложившимся в обществе стереотипом, сформированным по отношению к наркозависимым.
«Наркозависимые ассоциируются в нашем сознании как криминальные элементы, от которых нужно избавляться путем их изоляции. В результате за решеткой оказываются больные люди, лишенные права выбора лечения. Лица, которые были осуждены по первой и второй части статьи 228 УК РФ, являются наркозависимыми. Здесь стоит затронуть тот аспект, что хранят они эти наркотические вещества для употребления в связи с тем, что они являются больными, а именно зависимыми от наркотических веществ. Здесь само собой напрашивается вывод о том, что преступление совершается вследствие того, что человек болен», — говорит Запороженко.
По мнению медицинских экспертов, которое, было сформировано по результатам многолетнего исследования наркомании, существующий в современной России подход к проблеме наркотизации общества, должен быть полностью пересмотрен: наркозависимых необходимо, в первую очередь, лечить, а не предъявлять им уголовные обвинения, отмечает эксперт.
«Общественность также бьет тревогу: наркозависимому не поможет изоляция от общества. Наркомания не является дурной привычкой, а признается хроническим, прогрессирующим заболеванием, которое необходимо лечить», — считает Запороженко.
Некоммерческий фонд «Здоровая страна» более 15 лет занимается профилактикой социально значимых заболеваний, и наркоманией в том числе, сотрудничает с центрами социальной реабилитации для наркозависимых и владеет информацией о причинах возникновения наркомании, о процессах протекания этого заболевания и последствиях.
«Наркозависимым можно помочь лишь с помощью инструментов, которые может обеспечивать только длительная медико-социальная реабилитация. Пока же за решеткой оказываются чаще всего люди, не являющиеся распространителями наркотиков, а купившие психоактивные вещества для собственного употребления. В результате — длительные сроки изоляции, которые не способны излечить это заболевание. По окончании срока заключения наркозависимый возвращается к употреблению психоактивных веществ, и зачастую, для этого ему необходимо совершить очередное преступление с целью приобретения наркотика», — комментирует спикер.
В практике фонда «Здоровая страна» были случаи, когда наркозависимых по приговору суда помещали в исправительное учреждение на длительные сроки, в течение которых человек не участвовал в процессе исправления, а «мечтал» о том, что после освобождения у него появится возможность употребления. В итоге, после освобождения, наркозависимый в первый же день возвращался к употреблению.
«В настоящий момент действующее законодательство рассматривает хранение наркотических веществ в той же категории преступления, что и сбыт. Действия лица, хранящего наркотики для личного потребления, приравниваются по степени тяжести данного преступления к действиям людей, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Если посмотреть внимательно, то надо признать, что это не совсем правильно. Хранение без сбыта, по сути, несет намного меньшую общественную опасность, нежели конкретный сбыт. Хранение подразумевает, что лицо, скорее всего, употребит эти наркотические вещества. Сбыт же сам по себе намного серьезнее, так как наносится общественная опасность более широким слоям населения, а после сбыта, возможно, совершаются еще новые преступления этими лицами», — говорит Запороженко.
Таким образом, можно сказать, что преступление, касающееся хранения наркотических веществ без целей его последующего сбыта, требует особого внимания. «Оно требует пересмотра, так как вроде бы общественная опасность меньше, а категории преступления одинаковое с теми, которые являются более серьезными», — комментирует директор фонда.
По ее словам, люди, привлекаемые к ответственности за хранение наркотических веществ, без целей их сбыта, должны иметь возможность пройти курс лечения от своей зависимости, а не помещаться в государственные исправительные учреждения, которые на данный момент не приспособлены для оказания этой помощи.
«Важно предоставлять больным наркоманией людям возможности получать лечение от этого заболевания, чтобы впоследствии стать полезными обществу. Этого можно достичь путем внесения изменений в действующее законодательство», — резюмирует Запороженко.
Шансов нет
По мнению главы Ассоциации защиты бизнеса Александра Хуруджи, шансов получить условный срок у тех, кого заподозрили по статье УК РФ 228, нет.
«Процент дел по наркотикам на самом деле большой. Факторов здесь несколько. Первое, преступлений, связанных со сбытом и хранением наркотиков, действительно много, это объективно. Второе, по таким делам силовики работают целенаправленно и серьезно. Потому что стоят задачи от государства. Третий момент, сбыт — особо тяжкая статья, те, кто попался, едут в колонию, шансов на условный срок или „развалить дело“, когда у следствия есть данные оперативно-розыскных мероприятий, практически нет», — комментирует Хуруджи.
Спикер добавил, что на сегодняшний день в России нет статистики «подбросов» наркотических веществ со стороны силовиков.
«Есть некое общее отрицание задержанными на уровне слов „Это не я, мне подбросили“, и мало после этого процессуальных действий со стороны адвокатов, по доказыванию этих заявлений. Надеюсь, что дело Голунова даст импульс к тому, чтобы разобраться, что именно происходит», — отметил Хуруджи.
Помочь
Член регионального штаба ОНФ в Ростовской области, руководитель центра зависимых подростков Анна Хоботова считает, что большинство осужденных по статье 228 УК РФ после освобождения из колонии возвращаются к своей привычной жизни. Им сложно социализироваться и найти работу, поэтому наркозависимые вновь и вновь попадают за решетку.
«Наркомания — это не блажь или слабоволие. По данным Всемирной организации здравоохранения, наркомания стоит рядом с онкологией. Это заболевание, если человек становится наркозависимым, то выйти из этого состояния, выздороветь удается единицам. Соответственно, когда нет возможности покупать „дозу“, человек идет на преступление. В основном, это кража или разбой. Большинство наркозависимых „вливаются“ еще и в продажу наркотиков. Если взять подростков — устрашающая цифра. Один наркозависимый подросток может вовлечь в употребление наркотических веществ до 25 таких же детей. Это делается для того, чтобы уже с помощью них себе бесплатно доставать запрещенное вещество», — говорит Хоботова.
Если человек был осужден по статье 228 УК РФ, получил серьезный срок, то в местах лишения свободы не факт, что у него тяга к наркотикам пройдет, полагает эксперт.
«Человек выходит из колонии, у него происходит срыв, он продолжает употреблять наркотические вещества, так как нет работы и нет средств, а трудоустройство после лишения свободы проходит крайне сложно, человек опять приходит к преступлениям. Происходит некая круговая порука», — отмечает Хоботова.
По данным спикера, в женской колонии в Ростовской области есть осужденные, которые уже имеют по 9-12 судимостей. Большинство из них приговорены к лишению свободы по статье 228 УК РФ.
Региональное отделение ОНФ проводит масштабную профилактическую работу с подростками. Для того, чтобы дети вообще не были никогда вовлечены в наркотическую деятельность. Также совместная работа проводится с ГУФСИН и ГУ МВД, чтобы создать государственную программу по ресоциализации лиц, освобождающихся из мест заключения.
«Жители содержат осужденных, мы их кормим, поим… Более того, в год в некоторых колониях содержание одного осужденного обходится в 600 тысяч рублей. Это огромная сумма. Поэтому необходимо провести конкретную работу. Нами отправлено письмо в „Опору России“, где говорится о том, что мы хотим взаимодействовать с теми, кто был осужден условно, освобождается из мест заключения, имеет положительные характеристики, чтобы можно было бы устраивать их на предприятия. В последующем мы будем выходить с предложением о том, чтобы поощрять предпринимателей, предприятия, которые берут на работу освободившегося из мест заключения человека», — добавила Хоботова.