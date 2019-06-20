В жилом районе Суворовский в Ростове в ближайшее время появятся три детсада

Posted 20 июня 2019, 14:21
Published 20 июня 2019, 14:21
Modified 1 октября, 14:37
Updated 1 октября, 14:37
Жители района пожаловались президенту РФ Владимиру Путину по прямой линии на отсутствие необходимой инфраструктуры.
По словам Голубева, проблема с нехваткой социальных объектов в микрорайоне Ростова-на-Дону решается в плановом порядке.
Как отметил губернатор, в Суворовском уже работают два детских сада по 170 мест каждый, в 2019 году откроется школа на 1,34 тысячи мест. Помимо этого, к 2022 году в районе появятся еще три детских сада на 400 воспитанников в общей сложности и новая школа на 1,3 тысячи учащихся.
Напомним, управление образования Ростова пообещало, что новая школа в Суворовском, которая примет первых учеников 1 сентября, вместит всех желающих