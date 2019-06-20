В жилом районе Суворовский в Ростове в ближайшее время появятся три детсада

Как отметил губернатор, в Суворовском уже работают два детских сада по 170 мест каждый, в 2019 году откроется школа на 1,34 тысячи мест. Помимо этого, к 2022 году в районе появятся еще три детских сада на 400 воспитанников в общей сложности и новая школа на 1,3 тысячи учащихся.