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Posted 21 июня 2019, 09:15

Published 21 июня 2019, 09:15

Modified 1 октября, 13:00

Updated 1 октября, 13:00

Первая и единственная в России выставка богомолов открылась в Краснодаре

21 июня 2019, 09:15
В Краснодаре 21 июня начала работать первая и единственная в России выставка «Богомолы-насекомые с другой планеты», сообщила пресс-служба музея Фелицына.

Посетители музея смогут максимально близко увидеть экзотических насекомых Африки, Индии, Вьетнама, Южной Европы, Мадагаскара и узнать, чем они отличаются друг от друга, рассмотреть самого красивого и самого прожорливого богомола.

Отмечается, что выставка поможет разрушить стереотипы, сложившиеся об этих насекомых.

Напомним, в Ростове жители добились, чтобы выставленные в витрине в центре города фигуры трех мутантов-кроликов убрали с всеобщего обозрения. Местный скульптор создала их для выставки в Краснодаре, серия называется «Условия выживания». Жители просчитали их «омерзительными», и инсталляцию переместили на личную выставку мастера.

#Культура#Новости
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