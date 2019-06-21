Первая и единственная в России выставка богомолов открылась в Краснодаре

Напомним, в Ростове жители добились, чтобы выставленные в витрине в центре города фигуры трех мутантов-кроликов убрали с всеобщего обозрения. Местный скульптор создала их для выставки в Краснодаре, серия называется «Условия выживания». Жители просчитали их «омерзительными», и инсталляцию переместили на личную выставку мастера.