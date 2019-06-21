Включить психиатрию в нацпроекты предложили в Госдуме России

Состояние психиатрических больниц и диспансеров в России плачевное, причем не в плане снабжения лечебными препаратами, в этом проблем нет, а в материальном обеспечении. При этом уют и чистота в палатах и клиниках играет большую роль в выздоровлении психических больных.