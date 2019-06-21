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Posted 21 июня 2019, 13:00

Published 21 июня 2019, 13:00

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Включить психиатрию в нацпроекты предложили в Госдуме России

21 июня 2019, 13:00
Включить психиатрию в национальный проект «Здравоохранение» предложил депутат Государственной думы от Татарстана, сообщили «Новые известия».

По мнению депутата, такое решение позволит провести реконструкцию действующих региональных больниц, в которой большинство из них так нуждается.

Состояние психиатрических больниц и диспансеров в России плачевное, причем не в плане снабжения лечебными препаратами, в этом проблем нет, а в материальном обеспечении. При этом уют и чистота в палатах и клиниках играет большую роль в выздоровлении психических больных.

Национальный проект «Здравоохранение» рассчитан на шесть лет, в течение которых продолжительность жизни россиян должна увеличиться до 78 лет. В проекте есть подпрограммы по многим медицинским направлениям, но психиатрии среди них нет.

Напомним, три региональные программы приняли в Ростовской области в рамках развития национального проекта «Здравоохранение».

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