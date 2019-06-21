Включить психиатрию в нацпроекты предложили в Госдуме России

Posted 21 июня 2019, 13:00
Published 21 июня 2019, 13:00
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
По мнению депутата, такое решение позволит провести реконструкцию действующих региональных больниц, в которой большинство из них так нуждается.
Состояние психиатрических больниц и диспансеров в России плачевное, причем не в плане снабжения лечебными препаратами, в этом проблем нет, а в материальном обеспечении. При этом уют и чистота в палатах и клиниках играет большую роль в выздоровлении психических больных.
Национальный проект «Здравоохранение» рассчитан на шесть лет, в течение которых продолжительность жизни россиян должна увеличиться до 78 лет. В проекте есть подпрограммы по многим медицинским направлениям, но психиатрии среди них нет.
Напомним, три региональные программы приняли в Ростовской области в рамках развития национального проекта «Здравоохранение».