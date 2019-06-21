Власти Ростова рассказали о судьбе долгостроя на Гвардейской площади

Posted 21 июня 2019, 12:08
Published 21 июня 2019, 12:08
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
Напомним, что застройщиком здания является московская компания ООО «Свиссбэл».
Земельный участок предоставлен на праве аренды в 2006 году. Разрешение на строительство здания было получено еще в 2006 году, но в 2012 году стройка была приостановлена. В 2016 году представитель «Свиссбэл» сообщал, что в здании разместится отель, но работы так и не продолжились.
«Этот объект портит внешний вид города, строительство не ведется, поэтому мы пошли с иском в суд изъять эту «незавершенку». Но суд встал на сторону застройщика. Отметим, что у нас была цель побудить инвестора что-то делать, а не просто отобрать у него участок», - рассказала директор департамента имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону Елена Серова во время пресс-конференции в четверг.
Однако суд в изъятии отказал и обязал департамент заключить договор аренды. Так как новый договор аренды земельного участка был заключен на три года по суду в 2018 году, департамент в силу законодательства не может выйти в настоящее время с теми же требованиями.
Срок действия договора истекает в апреле 2021 года.