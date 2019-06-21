Власти Ростова рассказали о судьбе долгостроя на Гвардейской площади

Земельный участок предоставлен на праве аренды в 2006 году. Разрешение на строительство здания было получено еще в 2006 году, но в 2012 году стройка была приостановлена. В 2016 году представитель «Свиссбэл» сообщал, что в здании разместится отель, но работы так и не продолжились.