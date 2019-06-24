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Posted 24 июня 2019, 11:35

Published 24 июня 2019, 11:35

Modified 1 октября, 14:32

Updated 1 октября, 14:32

Уникальную систему водопровода XIV века из керамики нашли в Азове во время раскопок

24 июня 2019, 11:35
Водопровод XIV века из керамических труб нашли во время археологических работ в Азове Ростовской области, сообщил городской музей-заповедник.

Уникальную находку обнаружили в самом начале работ на Петровском бульваре, водопроводная сеть пересекала территорию нынешнего бульвара с востока на запад.

Находка стала настоящей сенсацией, все ранее обнаруженные трубы имели в разы меньший диаметр, на основании чего можно сделать вывод, что найденная система является магистральным водопроводом.

На найденном водопроводе стыки между трубами замазаны известковым раствором, сами трубы из керамики. При этом точно сказать, откуда и куда вел водопровод, ученые пока не могут.

Ранее челюсть судака огромных размеров нашли при раскопках в Азове Ростовской области. Судя по найденным останкам, древний судак был способен проглотить кота. Кроме костей судака, археологи нашли челюсть домашней свиньи.

#Наука#Новости
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