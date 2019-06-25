Новейший военно-транспортный вертолет ростовского завода показали на «Армии-2019»

Posted 25 июня 2019, 11:41
Published 25 июня 2019, 11:41
Modified 1 октября, 15:01
Updated 1 октября, 15:01
Ми-26Т2В оснащен современной авионикой и может использоваться как днем, так и ночью.
Кроме того, на аэродроме Кубинка показали новейший ударный вертолет Ми-28НМ и разведывательно-ударный вертолет Ка-52, доработанный с учетом опыта боевого применения.
Показанный на полигоне «Ночной охотник» является первым серийным образцом модернизированного Ми-28НМ. У вертолета улучшенная система ночного видения, увеличенная дальность поражения целей, расширенный состав вооружения, двойной комплект управления и новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования.
Напомним, с 28 июня международный военно-технический форум «Армия-2019» стартует в Ростовской области на Самбекских высотах.