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Posted 25 июня 2019, 11:41

Published 25 июня 2019, 11:41

Modified 1 октября, 15:01

Updated 1 октября, 15:01

Новейший военно-транспортный вертолет ростовского завода показали на «Армии-2019»

25 июня 2019, 11:41
Новейший военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В производства Ростовской области представили на проходящем в Московской области форуме «Армия-2019», сообщила пресс-служба компании.

Ми-26Т2В оснащен современной авионикой и может использоваться как днем, так и ночью.

Кроме того, на аэродроме Кубинка показали новейший ударный вертолет Ми-28НМ и разведывательно-ударный вертолет Ка-52, доработанный с учетом опыта боевого применения.

Показанный на полигоне «Ночной охотник» является первым серийным образцом модернизированного Ми-28НМ. У вертолета улучшенная система ночного видения, увеличенная дальность поражения целей, расширенный состав вооружения, двойной комплект управления и новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования.

Напомним, с 28 июня международный военно-технический форум «Армия-2019» стартует в Ростовской области на Самбекских высотах.

#Технологии#Новости
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