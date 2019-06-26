Уголовное дело возбудили после отравления водой 24 жителей поселка под Краснодаром

За два дня, 24 и 25 июня, в больницу с высокой температурой и рвотой обратились 24 жителя поселка, при этом среди них 13 детей возрастом от одного года 10 месяцев до 14 лет. В настоящее время десять детей находятся на лечении в стационаре, их состояние оценивают как стабильное.