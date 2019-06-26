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Posted 26 июня 2019, 10:28

Published 26 июня 2019, 10:28

Modified 1 октября, 13:11

Updated 1 октября, 13:11

Уголовное дело возбудили после отравления водой 24 жителей поселка под Краснодаром

26 июня 2019, 10:28
Уголовное дело возбудили на Кубани после отравления водой 24 жителей поселка Краснодарского, сообщило региональное СУ СК РФ.

За два дня, 24 и 25 июня, в больницу с высокой температурой и рвотой обратились 24 жителя поселка, при этом среди них 13 детей возрастом от одного года 10 месяцев до 14 лет. В настоящее время десять детей находятся на лечении в стационаре, их состояние оценивают как стабильное.

Отмечается, что Следком выясняет все обстоятельства инцидента.

По сообщениям местных СМИ, в поселке перекрыли водопровод и взяли пробы воды на анализ.

Напомним, в Мытищах на детском танцевальном конкурсе отравились около 50 несовершеннолетних, инцидент произошел в оздоровительном лагере «Клязьма», куда съехались дети со всей России.

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