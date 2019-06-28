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Posted 28 июня 2019, 13:13

Published 28 июня 2019, 13:13

Modified 1 октября, 14:31

Updated 1 октября, 14:31

Мужчина скончался, выпав из окна 17-этажного дома

28 июня 2019, 13:13
Сюжет
Эксклюзив
В Таганроге Ростовской области утром в четверг из окна 17-этажного дома на Западном выпал мужчина, от полученных травм он скончался, сообщил сотрудник правоохранительных органов.

По предварительным данным, мужчина выпал из окна многоэтажки около шести часов утра. Мужчина умер от травм на месте происшествия. Прибывшие медики констатировали смерть от многочисленных травм. Однако, по словам местных жителей, тело человека убрали лишь спустя несколько часов.

«Что именно стало причиной происшествия — выясняют следователи. Труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу», — сказал источник.

Ранее в Батайске следствие начало проверку после гибели женщины, которая выпала из окна.

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