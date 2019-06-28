Мужчина скончался, выпав из окна 17-этажного дома

По предварительным данным, мужчина выпал из окна многоэтажки около шести часов утра. Мужчина умер от травм на месте происшествия. Прибывшие медики констатировали смерть от многочисленных травм. Однако, по словам местных жителей, тело человека убрали лишь спустя несколько часов.