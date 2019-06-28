Мужчина скончался, выпав из окна 17-этажного дома

Posted 28 июня 2019, 13:13
Published 28 июня 2019, 13:13
Modified 1 октября, 14:31
Updated 1 октября, 14:31
По предварительным данным, мужчина выпал из окна многоэтажки около шести часов утра. Мужчина умер от травм на месте происшествия. Прибывшие медики констатировали смерть от многочисленных травм. Однако, по словам местных жителей, тело человека убрали лишь спустя несколько часов.
«Что именно стало причиной происшествия — выясняют следователи. Труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу», — сказал источник.