Песцы, лани и бараны родились в зоопарке Ростова

У гривистых баранов на свет появились сразу две самки, обе чувствуют себя хорошо. В семействе ланей родилось два самца-меланиста. Меланистами называют более темных по окрасу, чем сородичи, животных, что обуславливается повышенным содержанием меланина в организме.