Песцы, лани и бараны родились в зоопарке Ростова

Posted 2 июля 2019, 08:46
Published 2 июля 2019, 08:46
Modified 1 октября, 13:32
Updated 1 октября, 13:32
У гривистых баранов на свет появились сразу две самки, обе чувствуют себя хорошо. В семействе ланей родилось два самца-меланиста. Меланистами называют более темных по окрасу, чем сородичи, животных, что обуславливается повышенным содержанием меланина в организме.
У песцов родились сразу пять малышей, всех их выкармливали сотрудники зоопарка.
Отмечается, что всех детенышей можно увидеть на экспозициях.