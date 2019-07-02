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Posted 2 июля 2019, 08:46

Published 2 июля 2019, 08:46

Modified 1 октября, 13:32

Updated 1 октября, 13:32

Песцы, лани и бараны родились в зоопарке Ростова

2 июля 2019, 08:46
Сюжет
Новости Ростова
В зоопарке Ростова-на-Дону появились малыши в семействах песцов, ланей и гривистых баранов, сообщила пресс-служба зоосада.

У гривистых баранов на свет появились сразу две самки, обе чувствуют себя хорошо. В семействе ланей родилось два самца-меланиста. Меланистами называют более темных по окрасу, чем сородичи, животных, что обуславливается повышенным содержанием меланина в организме.

У песцов родились сразу пять малышей, всех их выкармливали сотрудники зоопарка.

Отмечается, что всех детенышей можно увидеть на экспозициях.

Напомним, пять обезьянок игрунок родились в зоопарке Ростова.

#Общество#Новости Ростова#Новости
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