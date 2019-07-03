Администрация района в Ростовской области незаконно отдала землю в аренду

Posted 3 июля 2019, 05:34
Published 3 июля 2019, 05:34
Modified 1 октября, 14:59
Updated 1 октября, 14:59
Проверка показала, что компания получила в аренду сельскохозяйственную землю, на которой находится пруд. По закону, участки с водными объектами ограничиваются в обороте.
От районной администрации потребовали расторгнуть договор аренды, но требование было проигнорировано. Тогда прокурор обратился в Матвеево-Курганский районный суд с требованием признать незаконным контракт.
«Все требования были удовлетворены, после чего администрация обжаловала это решение, но оно осталось в силе», — рассказали в надзорном ведомстве.