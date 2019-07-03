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Posted 3 июля 2019, 05:34

Published 3 июля 2019, 05:34

Modified 1 октября, 14:59

Updated 1 октября, 14:59

Администрация района в Ростовской области незаконно отдала землю в аренду

3 июля 2019, 05:34
В Ростовской области администрация Куйбышевского района незаконно отдала в аренду коммерческой компании земельный участок, сообщили в региональной прокуратуре.

Проверка показала, что компания получила в аренду сельскохозяйственную землю, на которой находится пруд. По закону, участки с водными объектами ограничиваются в обороте.

От районной администрации потребовали расторгнуть договор аренды, но требование было проигнорировано. Тогда прокурор обратился в Матвеево-Курганский районный суд с требованием признать незаконным контракт.

«Все требования были удовлетворены, после чего администрация обжаловала это решение, но оно осталось в силе», — рассказали в надзорном ведомстве.

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