Как в Ростове «штампуют» уголовные дела по 228 статье?

«Сотрудники полиции действуют через девушек, которые знакомятся с каким-нибудь молодым человеком, хорошо общаются. В какой-то момент он хочет с ней встретиться, развлечься, а она говорит, что готова пригласить его к себе в квартиру. Но только при одном условии, если у него будет, чем скрасить этот вечер. Парень едет за закладкой, приезжает на квартиру, а здесь его уже поджидают. Например, в этом случае дело провернули для того, чтобы получить от парня деньги. У некоторых оперов есть свои магазины, сбытчики, поэтому у них есть, что подбросить. Или, например, если человека отпускают за деньги, то от него остаются наркотические вещества, и полиция забирает их себе. Конечно, не все такие, есть, действительно, честные сотрудники полиции. Но это миф, что в большинстве случаев это делают для отчетности, просто это один из способов заработка», - подчеркнул собеседник.