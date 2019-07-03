Как в Ростове «штампуют» уголовные дела по 228 статье?

Posted 3 июля 2019, 06:13
Published 3 июля 2019, 06:13
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Лидер – Ворошиловский район
Напомним, что 6 июня в Москве был задержан журналист Иван Голунов. Правоохранители обнаружили у него 3,56 грамма мефедрона. Однако уже 11 июня с него были сняты все обвинения, уголовное дело закрыли. Экспертиза показала, что он не имеет никакого отношения ни к употреблению, ни к распространению наркотиков. За этим последовали увольнения в УВД сотрудников полиции.
По данным ресурса Sud-Praktika, в 2017 году в Ростове возбудили 998 уголовных дела по 228-й статье Уголовного Кодекса. Только одно дело было возвращено в прокуратуру из-за несостыковок в предоставленных полицией документах, в пяти случаях уголовное дело было прекращено, по причине смерти обвиняемых, по остальным были вынесены судебные решения.
Больше всего уголовных дел по ст.228 было зарегистрировано в Ворошиловском районе – 207, на втором месте Октябрьский район – 183, а меньше всего дел было отмечено в Кировском и Ленинском районах – 78 и 99 соответственно. Почти 90% осужденных за незаконный оборот наркотиков были наказаны не за распространение, а за незаконное приобретение, хранение наркотических средств в значительном размере без цели сбыта. Чаще всего у осужденных изымали наркотические средства, примерно 40% дел - задержание во время приобретения - на улице поднял с земли, приобрел через интернет, через мобильное приложение.
Всего в Ростовской области, по данным областного МВД, по ст.228 было зарегистрировано 6727 дела, возбуждено 3424 дела, в суд было направлено 3915 уголовных дел. Из них по ст.228 были квалифицированы 3157 дел. Более половины всех судебных решений по различным наркотическим статьям было вынесено в отношении людей, у которых были обнаружены марихуана или стимулятор N-метилэфедрон. Согласно открытым данным МВД, в 2018 году сотрудниками полиции было зарегистрировано 5968 наркопреступлений (что на 12% меньше 2017 года), в том числе 3734 тяжких и особо тяжких преступлений этого вида, из которых 2721 сбытов наркотических средств. К уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с наркотиками, привлечено более 3 тысяч лиц. Из незаконного оборота по раскрытым наркопреступлениям изъято почти 240 килограммов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.
«Эти статистические данные прежде всего указывают, что в Ростовской области работа по раскрытию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков ведётся на постоянной основе. Данный вид преступлений является латентным», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Примеры в Ростове
Так, в 2017 году в Ростове, на улице Южной, сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы по Ворошиловскому району задержали четверых молодых людей. Согласно рапорту полицейских, в карманах у одного из задержанных Дмитрия Ажиненко при первичном досмотре был обнаружен сверток с белым порошком. В отношении молодых людей было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение и перевозка наркотических средств». Спустя пять месяцев Дмитрий Ажиненко заявил, что дело против него сфабриковали. Несмотря на все доказательства и вынесенный приговор, Ажиненко 22 мая 2018 года подал апелляцию о пересмотре дела, а 3 октября 2018 года его оправдали. Как сообщал отец Дмитрия Ажиненко у себя на странице в соцсетях, в деле было найдено много нарушений и нестыковок, и теперь судить будут сотрудников полиции, которые причинили его сыну тяжкий вред здоровью.
По словам адвоката Игоря Киселева, который защищал интересы Дмитрия Ажиненко, скоро состоится приговор в отношении сотрудников полиции.
«Я хотел бы подождать приговора суда, пока в силу не вступит, не хотел бы что-либо комментировать. Они же еще избили Диму и сейчас их судят. А вообще подобные дела происходят часто. Особенно Ворошиловский район этим отличается (больше всего уголовных дел по ст.228 было зарегистрировано в Ворошиловском районе – 207 прим.ред.)», - рассказал Киселев.
Также в марте 2018 года Ленинский районный суд приговорил жителя Ростова к четырем годам колонии строгого режима за хранение наркотиков. Свидетелями по его делу выступали полицейские, которые задержали мужчину в мае 2018 года. Позже эти же правоохранители стали фигурантами уголовного дела о превышении служебных полномочий. Их заподозрили в том, что они подбрасывали наркотики невиновным людям, избивали и пытали их в подвале. Уголовные дела против нескольких пострадавших от действий полицейских закрыли.
Схемы
Источник RostovGazeta, знакомый с ситуацией, рассказал, как в Ростове подбрасывают наркотики, и что следует после этого.
«Один из методов - это подбор приближенного лица, который сам является наркоманом. Такой метод обычно используют на бомжей или на человека, который отсидел большое время и родных у него не осталось. Человек полиции, в основной части наркоман, знакомится с подходящим контингентом на улице, после чего тот зовет его где-нибудь посидеть. Они пьют долгое время вместе и входят в доверие. Потом он, человек оперов, предлагает собутыльнику заработать денег на сбыте наркотиков. И на одном из таких сбытов опера его и хлопают, великого и ужасного сбытчика. Выбрать человека. которому нужно подбросить, это уже опыт. Тут дело не подбросить, это мелко, главное сделать сбытчиком, так как это считается хорошим показателем. Человека могут отслеживать несколько дней, мест отстоя очень много, а еще больше слухов, где и в какой квартире бомж может выпить и закусить, или дезу сварить», - рассказывает источник.
Другой способ – сайт знакомств.
«Сотрудники полиции действуют через девушек, которые знакомятся с каким-нибудь молодым человеком, хорошо общаются. В какой-то момент он хочет с ней встретиться, развлечься, а она говорит, что готова пригласить его к себе в квартиру. Но только при одном условии, если у него будет, чем скрасить этот вечер. Парень едет за закладкой, приезжает на квартиру, а здесь его уже поджидают. Например, в этом случае дело провернули для того, чтобы получить от парня деньги. У некоторых оперов есть свои магазины, сбытчики, поэтому у них есть, что подбросить. Или, например, если человека отпускают за деньги, то от него остаются наркотические вещества, и полиция забирает их себе. Конечно, не все такие, есть, действительно, честные сотрудники полиции. Но это миф, что в большинстве случаев это делают для отчетности, просто это один из способов заработка», - подчеркнул собеседник.
Как рассказал источник, дело о наркотиках очень сложно развалить. «Если бы не общественный резонанс, и Иван Голунов не был бы журналистом, это дело вряд ли закончилось так. Или дело Дмитрия Ажиненко - просто опера плохо сработали. Доказать всегда обратное очень сложно», - говорит собеседник.
Президентская статья
Член регионального штаба ОНФ в Ростовской области, руководитель центра зависимых подростков Анна Хоботова считает, что такое внимание со стороны правоохранительных органов к данной статье связано с тем, что она считается президентской.
«Поэтому, скорее всего, на стадии следствия правоохранительные органы более тщательно проверяют и ведут следствие по этой статье. На сегодняшний день государство, чтобы противодействовать наркотизации, вырабатывает основной механизм – ужесточение уголовной ответственности. Сроки очень большие – от 8 до 20 лет: за перевозку, употребление, за закладки. Я думаю, что такое количество раскрытых дел в Ростове свидетельствует о том, что со стороны полиции большое внимание», - говорит Хоботова.
По ее словам, сегодня рост наркомании не прекращается, а наоборот увеличивается. «Это заболевание, если человек становится зависимым от употребления наркотиков, то это и влечет совершение и других преступлений. Когда нет возможности покупать „дозу“, человек, например, идет на кражу или разбой», - подчеркивает Хоботова.