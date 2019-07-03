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Posted 3 июля 2019, 15:29

Published 3 июля 2019, 15:29

Modified 1 октября, 15:26

Updated 1 октября, 15:26

Почти все клены и кустарники погибли возле «Ростов-Арены»

3 июля 2019, 15:29
В Ростове-на-Дону на аллее возле нового стадиона «Ростов-Арена» погибло множество высаженных в 2018 году растений, сообщили общественники.

По мнению активистов, эта ситуация связана с недостаточным уходом. Это привело к гибели 95% кленов, 30% ив, 50% можжевельника, 30% туй и 90% кустарников. Также не сохранился газон.

«Это произошло из-за того, что здесь отсутствовал полив. Ранее была направлена просьба обеспечить полив деревьев на данной аллее до закрепления собственника территории», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в эту субботу состоится субботник на аллее. Он начнется в 08.30 мск.

Ранее появилась информация, что администрация Морозовского городского поселения в Ростовской области ищет подрядчика, который выполнит работы по благоустройству парка.

#Общество#Новости
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