Почти все клены и кустарники погибли возле «Ростов-Арены»

Posted 3 июля 2019, 15:29
Published 3 июля 2019, 15:29
Modified 1 октября, 15:26
Updated 1 октября, 15:26
По мнению активистов, эта ситуация связана с недостаточным уходом. Это привело к гибели 95% кленов, 30% ив, 50% можжевельника, 30% туй и 90% кустарников. Также не сохранился газон.
«Это произошло из-за того, что здесь отсутствовал полив. Ранее была направлена просьба обеспечить полив деревьев на данной аллее до закрепления собственника территории», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в эту субботу состоится субботник на аллее. Он начнется в 08.30 мск.
Ранее появилась информация, что администрация Морозовского городского поселения в Ростовской области ищет подрядчика, который выполнит работы по благоустройству парка.