Скидку на проезд в общественном транспорте получат ростовчане при оплате картой Visa

Posted 3 июля 2019, 11:23
Published 3 июля 2019, 11:23
Modified 1 октября, 15:24
Updated 1 октября, 15:24
В акции «Проезд дешевле с картой Visa» участвуют бесконтактные карты Visa любого банка, для оплаты также можно использовать приложения Apple Pay, Samsung Pay, GPay.
Акция проходит при поддержке Сбербанка, платежной системы Visa и ООО АРПС, весь общественный транспорт Ростова приспособлен для безналичной оплаты проезда.
Отмечается, что акция продлится до 31 июля.
«В общественном транспорте города Ростова-на-Дону количество операций оплаты проезда банковской картой по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в 10 раза. Это показывает социальную значимость и реальную востребованность сервисов безналичной оплаты, в том числе банковскими картами в общественном транспорте. Уверены, что акция „Проезд дешевле с картой Visa“ станет приятным бонусом для жителей и гостей города», — прокомментировала заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева.