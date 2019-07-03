Скидку на проезд в общественном транспорте получат ростовчане при оплате картой Visa

«В общественном транспорте города Ростова-на-Дону количество операций оплаты проезда банковской картой по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в 10 раза. Это показывает социальную значимость и реальную востребованность сервисов безналичной оплаты, в том числе банковскими картами в общественном транспорте. Уверены, что акция „Проезд дешевле с картой Visa“ станет приятным бонусом для жителей и гостей города», — прокомментировала заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева.