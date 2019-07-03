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Posted 3 июля 2019, 11:23

Published 3 июля 2019, 11:23

Modified 1 октября, 15:24

Updated 1 октября, 15:24

Скидку на проезд в общественном транспорте получат ростовчане при оплате картой Visa

3 июля 2019, 11:23
С 3 июля жители Ростова-на-Дону при безналичном расчете за проезд в общественном транспорте получат скидку 10% на каждую поездку, сообщила пресс-служба ПАО Сбербанк.

В акции «Проезд дешевле с картой Visa» участвуют бесконтактные карты Visa любого банка, для оплаты также можно использовать приложения Apple Pay, Samsung Pay, GPay.

Акция проходит при поддержке Сбербанка, платежной системы Visa и ООО АРПС, весь общественный транспорт Ростова приспособлен для безналичной оплаты проезда.

Отмечается, что акция продлится до 31 июля.

«В общественном транспорте города Ростова-на-Дону количество операций оплаты проезда банковской картой по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в 10 раза. Это показывает социальную значимость и реальную востребованность сервисов безналичной оплаты, в том числе банковскими картами в общественном транспорте. Уверены, что акция „Проезд дешевле с картой Visa“ станет приятным бонусом для жителей и гостей города», — прокомментировала заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева.

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